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Американец решил сэкономить и стал миллионером

Сегодня, 03:45

Счастливчик купил лотерейный билет на заправке

Фото: Michigan Lottery
Фото: Michigan Lottery.
Американец решил сэкономить и стал миллионером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c26/e6b/5c9c26e6bac60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c26/e6b/5c9c26e6bac60.jpg США Счастливчик купил лотерейный билет на заправке

Житель американского штата Мичиган выиграл 1 млн долл. в лотерею Mega Millions, передает wnem.com.

Счастливчик купил лотерейный билет на заправке.

"Мы с женой ужинали в кафе. После я вспомнил, что мне нужно заправить машину. И предложил своей супруге съездить на заправку Clio, так как там литр газа стоит на 22 цента дешевле, чем на заправке, рядом с которой находится кафе. Жена согласилась, и мы отправились туда. Там я и купил лотерейный билет Mega Millions, который принес мне выигрыш размером в 1 млн долл.", - рассказал американец.

Победитель не собирается останавливаться на выигрыше.

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"Я все также буду продолжать искать заправки с дешевым горючим. Думаю, что мой следующий выигрыш составит больше миллиона долларов – 1 млн 4 долл.", – пошутил американец.

Счастливчик решил потратить выигрыш на покупку нового мотоцикла Harley-Davidson. Также, он хочет помочь родным. Часть денежного приза американец потратит, когда выйдет на пенсию. Это случится в текущем году.

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

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Тег США, лотерея, миллион, выигрыш

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