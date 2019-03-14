Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Американец за два года дважды стал миллионером

Сегодня, 03:58

Оба билета мужчина покупал в одном и том же магазине

Фото: North Carolina Education Lottery
Фото: North Carolina Education Lottery.
Американец за два года дважды стал миллионером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b4/153/5c89b415339b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b4/153/5c89b415339b9.jpg США Оба билета мужчина покупал в одном и том же магазине

Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею, сообщает UPI.

Имя победителя – Терри Сплаун. Это – вторая лотерейная победа на его счету за два года.

"Год назад я выиграл 1 млн долл. в лотерею. Оба билета я покупал в одном и том же магазине", – рассказал американец.

Читайте также

Большую часть прошлого выигрыша потратила жена победителя – на ремонт в доме.

"Этот выигрыш мы пока не будем тратить. Отложим его на черный день", – рассказал он.

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, лотерея, миллион, выигрыш

Вы сейчас просматриваете новость " Американец за два года дважды стал миллионером". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

​​"Не знаю, как потратить деньги": женщина выиграла в лотерею 30 раз за день

Вчера, 08:01

Американка получит 150 тысяч долларов

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

12 марта, 05:52

Сейчас Бен Вудз воспитывает трех дочерей

Победитель лотереи забыл на кассе билет с 273 миллионами долларов: видео

11 марта, 10:53

Американец чуть не потерял свой счастливый билет

Американец, сорвавший джекпот, зaбыл лoтepeйныe билeты в магазине

9 марта, 03:50

Вирски, заявил, что хочет наградить таинственного человека, который вернул его билеты продавцу

В США нашли владельца исторического джекпота

5 марта, 03:25

Победителя лотереи искали с октября прошлого года

Покойный отец помог дочери стать миллионершей

15 февраля, 07:05

Женщина пока не решила, как потратит полученные деньги

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

В Киеве живет школьница с самыми длинными волосами в мире

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Пасха 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе