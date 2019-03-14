Американец за два года дважды стал миллионером

Оба билета мужчина покупал в одном и том же магазине

Фото: North Carolina Education Lottery.

Американец за два года дважды стал миллионером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b4/153/5c89b415339b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b4/153/5c89b415339b9.jpg 2019-03-14T03:58:47+02:00 США Оба билета мужчина покупал в одном и том же магазине

Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею, сообщает UPI.

Имя победителя – Терри Сплаун. Это – вторая лотерейная победа на его счету за два года.

"Год назад я выиграл 1 млн долл. в лотерею. Оба билета я покупал в одном и том же магазине", – рассказал американец.

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Большую часть прошлого выигрыша потратила жена победителя – на ремонт в доме.

"Этот выигрыш мы пока не будем тратить. Отложим его на черный день", – рассказал он.

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

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