Американец за два года дважды стал миллионером
Оба билета мужчина покупал в одном и том же магазине
Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею, сообщает UPI.
Имя победителя – Терри Сплаун. Это – вторая лотерейная победа на его счету за два года.
"Год назад я выиграл 1 млн долл. в лотерею. Оба билета я покупал в одном и том же магазине", – рассказал американец.
Большую часть прошлого выигрыша потратила жена победителя – на ремонт в доме.
"Этот выигрыш мы пока не будем тратить. Отложим его на черный день", – рассказал он.
Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, месяцем ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.
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