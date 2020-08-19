Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу – СМИ

Есть ли потери среди военнослужащих, неизвестно

В Сирии на территории военной базы США, расположенной на севере провинции Дейр-эз-Зор, где вчера погиб российский генерал, разорвались несколько реактивных снарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

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По информации агентства, подвергшаяся ракетному обстрелу база, находится в районе нефтяного месторождения Коноко, которое контролируют американские войска и курдские формирования.

Есть ли потери среди американских военнослужащих пока не известно.

Отмечается, что это первый случай с 2015 года обстрела одного из военных объектов США в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Напомним, 18 августа в районе нефтяного поля Ат-Тайм в 15 км от сирийского Дейр эз-Зора в Сирии была совершена атака на военнослужащих Вооруженных сил РФ, в результате которой погиб высокопоставленный военный и еще пять человек: генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны Дейр эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных. Еще трое российских военных были ранены.

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Как известно, в Сирии с 6 марта действует режим прекращения огня, объявленный после турецкой операции "Весенний щит".

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