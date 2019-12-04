Американская двухпартийная поддержка Украине должна быть сильной, чтобы дать отпор России — конгрессвумен

Конгрессвумен также подчеркнула важность предоставления помощи украинским ветеранам и усиления бизнес-возможностей для Украины

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Конгрессвумен от Демократической партии США Мерси Каптур подчеркнула важность двухпартийной поддержки помощи Украине.

"Необходимо, чтобы двухпартийная поддержка американской помощи Украине оставалась сильной, чтобы дать отпор агрессии России и поддержать демократическую повестку дня президента Зеленского", – сказала Каптур во время конференции "Стратегические интересы США в Украине" в Вашингтоне.

Также она подчеркнула важность предоставления помощи украинским ветеранам и усиления бизнес-возможностей для Украины.

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"В прошлом году президент Зеленский и партия "Слуга народа" победили на президентских и парламентских выборах с четким мандатом на демократические реформы. Украинский народ дал знать о том, что хочет жить среди демократий, свободных от российского вторжения и агрессии", – резюмировала Каптур.

Ранее сообщалось, что Конгресс США продолжит оказывать решительную двухпартийную поддержку Украине. Об этом говорится в докладе, который был обнародован демократами в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса по итогам расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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С точки зрения авторов отчета, Трамп нанес ущерб отношениям Вашингтона "с ключевым стратегическим партнером" — Киевом. Однако "с течением времени" этот урон будет компенсирован, убеждены демократы. "Украина продолжает пользоваться решительной двухпартийной поддержкой в Конгрессе", — говорится в кратком содержании доклада.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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