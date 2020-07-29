Американская компания назвала цену за вакцину от коронавируса: сколько стоит доза

Цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения

Американская компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов США за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов за дозу. Об этом заявила Financial Times со ссылкой на источники.

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Такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

Но другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, американская Pfizer и германская BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с правительством США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в 19,5 долларов за дозу, а британско-шведская AstraZeneca — в 3-4 доллара за дозу.

Один из источников газеты отметил, что запрашиваемая компанией Moderna цена "вызывает существенные трудности в переговорах, учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены". Из-за этого намеченная цена в 50-60 долларов, вероятно, не будет окончательной.

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Ранее Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. В ней примут участие около 30 тысяч добровольцев. Сейчас это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от коронавируса.

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Также США не исключат, что будут поставлять свою вакцину от коронавируса другим странам.

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