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Американская компания приостановила авиасообщение с 15 городами из-за коронавируса

21 августа, 04:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Авиасообщение будет приостановлено сроком на месяц — до 3 ноября

Американская авиакомпания American Airlines из-за пандемии коронавируса временно приостановит авиасообщение с полутора десятками городов в США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте авиаперевозчика, – пишет ТАСС.

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Начиная с 7 октября из-за сниженного спроса на авиаперевозки на фоне пандемии American Airlines приостановит обслуживание 15 небольших американских городов. В их числе Дель-Рио (штат Техас), Су-Сити и Дабек (Айова), Флоренс (Южная Каролина), Гринвилл (Северная Каролина), Хантингтон (Западная Вирджиния), Джоплин (Миссури), Каламазу (Мичиган), Лейк-Чарльз (Луизиана), Нью-Хейвен (Коннектикут), Нью-Виндзор (Нью-Йорк), Розуэлл (Нью-Мексико), Спрингфилд (Иллинойс), Стиллуотер (Оклахома) и Уильямспорт (Пенсильвания).

На данный момент планируется, что авиасообщение будет приостановлено сроком на месяц — до 3 ноября. При этом не исключено, что сроки его восстановления могут быть перенесены на более позднюю дату.

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Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии. American Airlines, United Airlines и другие ведущие американские авиакомпании отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили десятки тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что авиакомпания American Airlines продлила запрет на полеты самолетов серии Boeing 737 MAX.

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США город авиасообщение

Источник: ТАСС

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