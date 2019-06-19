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Американская компания заплатит миллиард долларов штрафа за лесной пожар

19 июня, 05:45

Часть указанной суммы покроет возмещение ущерба, нанесенного мелкими пожарами

Фото: Pixabay

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, выплатит штраф в размере миллиард долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, соглашение о сумме штрафа было достигнуто компанией с представителями властей 14 местных населенных пунктов. По данным издания, средства будут направлены на "погашение финансовых потерь налогоплательщиков".

Часть указанной суммы покроет возмещение ущерба, нанесенного мелкими пожарами, вспыхнувшими в штате в 2015 и 2017 годах, однако большая ее часть будет направлена на восстановление после пожара 2018 года, унесшего жизни более 80 человек. 270 млн долларов поступят в казну города Парадайс, наиболее пострадавшего от огня в прошлом году.

"Эти средства помогут местным властям и налогоплательщикам отстроить заново свое сообщество после нескольких лет разрушительных лесных пожаров, — приводит агентство заявление юридической фирмы Baron & Budd, занимавшейся урегулированием иска к PG&E. — Города и округа будут в лучшем положении, чтобы помочь гражданам восстановиться и двигаться вперед".

В результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября 2018 года, погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. 25 ноября власти сообщили, что пожар полностью локализован. Согласно данным CAL FIRE, площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

Напомним, что ранее 13,5 миллионов евро штрафа должны заплатить двое итальянских студентов, устроившие пожар в горах Италии. В декабре прошлого года 21-летние ребята развели на горе Берлингер в регионе Комо костер для пикника и не погасили, после чего огонь за несколько дней уничтожил более тысячи гектаров леса. Такому быстрому распространению огня способствовала и чрезвычайно сухая погода. 


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Тег США, ущерб, Калифорния, лесной пожар

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Источник:

ТАСС

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