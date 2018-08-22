Американская разведка обвинила Россию в попытках разделить США

Россия предпринимает попытки по ослаблению и разделению Соединенных Штатов, но не только в рамках приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. С таким утверждением выступил во вторник представитель аппарата Национальной разведки США высокого ранга Майкл Мосс на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса, – передает ТАСС.

"Что касается причастности России к промежуточным выборам [в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года], мы продолжаем фиксировать широко распространенную пропагандистскую кампанию России, которая предпринимает попытки ослабить и разделить США. Эти усилия не ограничиваются выборами, но, безусловно, охватывают вопросы, связанные с выборами", – полагает Мосс. По его версии, Москва "пытается взломать [компьютерные системы] и украсть информацию у кандидатов [на посты законодателей] и госчиновников".

При этом сотрудник аппарата Нацразведки подчеркнул, что Россия – "не единственная страна, которая заинтересована в попытках повлиять на американскую внутреннюю политическую обстановку". "Мы знаем, что есть и другие, кто обладает потенциалом и может рассматривать действия по оказанию влияния [на США]", – считает Мосс.

Как сообщило ранее во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс, компания Microsoft заявила о том, что хакерская группа, известная как Fancy Bear, предприняла новую кибератаку на американские политические силы перед промежуточными выборами в Конгресс. По утверждению компании, киберпреступники создали поддельные интернет-домены, которые выставляли себя за домены двух консервативных организаций – Гудзоновского института и Международного республиканского института. Еще три домена, по ее данным, представлялись интернет-адресами, якобы принадлежащими Сенату Конгресса США.

Заявление компании прокомментировал президент Microsoft Брэд Смит, который отметил, что данная попытка хакерской атаки не была нацелена на помощь какой-либо из партий, но была наиболее основательно сфокусирована на подрыве демократии. Других подробностей, а также сами интернет-адреса, о которых идет речь, компания не представила.

Ранее американские компании в области кибербезопасности, а также пресса и власти ряда западных стран заявляли, что Fancy Bear работала на власти РФ. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, сказал, что не знает, о каких хакерах говорится в заявлении компании и в чем заключается влияние на выборы.

Накануне сообщалось, что США выделили огромную сумму на кибербезопасность выборов. 96% средств уже направлены в штаты, которые собираются освоить их за два-три года.

Напомним, в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

Ранее мы писали, что США окажут поддержку Киеву в противодействии вмешательству в избирательный процесс во время выборов президента Украины, отмечает украинский посол в США Валерий Чалый.