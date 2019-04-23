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Американские демократы зовут "на ковер" экс-юрисконсульта Трампа

Сегодня, 01:57

Отказ выполнить такое требование считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде

Фото: AFP

Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер направил повестку бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану с требованием явиться в комитет на слушания для дачи показаний по поводу предполагаемых случаев злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа.

"Сегодня глава юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направил повестку бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану с требованием явиться для дачи показаний и предоставления документов, связанных с ведущимся в настоящий момент комитетом расследованием по факту воспрепятствования осуществлению правосудия, коррупции на государственной должности и других злоупотреблений властью со стороны президента Трампа, связанных с ним лиц и членов его администрации", — говорится в документе.

Надлер заявил, что Макган должен предоставить необходимые документы к 7 мая, а на слушания явиться 21 мая. Отказ выполнить такое требование считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде. "Его показания помогут нам пролить свет на то, как президент подрывал принцип верховенства закона, а также на его попытки скрыть это с помощью того, что он врал американскому народу и заставлял делать это других", — заявил глава юридического комитета.

В пятницу Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году без каких-либо исключенных из него частей. Но Минюст США отказал демократам в публикации полного доклада Мюллера

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег США, дело, конгресс, Трамп, юрист, РФ, Мюллер, Демократическая партия США

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Источник:

ТАСС

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