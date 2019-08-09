Американские экономисты заявили, что США и Китай вступили в стадию торговой войны – СМИ

87% респондентов отметили, что охарактеризовали бы отношения между Вашингтоном и Пекином как торговую войну

/ Фото: AFP

Американские экономисты считают, что разногласия между США и Китаем обострились настолько, что их можно охарактеризовать термином торговая война. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание приводит результаты ежемесячного опроса американских экспертов в области экономики. 87% респондентов отметили, что охарактеризовали бы отношения между Вашингтоном и Пекином как торговую войну.

В аналогичном опросе, проведенном год назад, указывает издание, эксперты разделились во мнении относительно подходящего определения. 50% из них уже тогда готовы были признать вступление двух стран в торговую войну, однако столько же придерживались более осторожных высказываний, характеризуя сложившуюся ситуацию как "торговый спор", "торговую напряженность", "торговую битву" или "торговую стычку".

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Напомним, 5 августа курс юаня упал до минимума за 10 лет. Курс китайской валюты подешевел на торгах до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это случилось после того, как Народный банк КНР установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. 6 августа курс юаня держался вблизи этого минимума, а 7 августа Центробанк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет.

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При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, как объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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