Бомбардировщики РФ приблизились к границам США: на перехват подняты истребители

Сегодня, 11:44

Два истребителя F-22 перехватили и проводили бомбардировщики Ту-95МС из опознавательной зоны по линии Алеутского архипелага

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Американские истребители F-22 перехватили около штата Аляска два российских атомных бомбардировщика Ту-95МС, которые пролетали вблизи Алеутских островов.

Об этом, как пишет The Washington Free Bacon, заявил сказал представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Майкл Кучарек.

"Два истребителя NORAD F-22 перехватили и визуально опознали два самолета бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших над опознавательной зоной противовоздушной обороны Аляски, к югу от Алеутских островов", – сказал он.

Кучарек не стал углубляться в подробности и не объяснил, на каком именно расстоянии российские самолеты летели от Аляски, однако уточнил, что F-22 их перехватили и проводили по линии Алеутского архипелага.

"Российские бомбардировщики ни в коем случае не вторгались в воздушное пространство Канады или Соединенных Штатов", – отметил американский военный.

Ссылаясь на источники в Пентагоне, The Washington Free Bacon пишет, что бомбардировщики сопровождал, по крайней мере, один самолет-заправщик Ил-78. Это указывает на то, что бомбардировщики путешествовали на большие расстояния.

Никаких других подробностей о случившемся не сообщается.

Напомним, что данный инцидент уже не первый. Так, в июле британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух для сопровождения  российского бомбардировщика "Су-24".

Аналогичный случай был зафиксирован и несколькими месяцами ранее - Eurofighter Typhoon поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.

Также сообщалось о том, что в декабре прошлого года самолеты ВВС США в воздушном пространстве Сирии открыли огонь по российским штурмовикам Су-25.
НАТО, самолет
Источник:

"Сегодня"

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