Американские компании приближаются к историческому рекорду по капитализации

Microsoft может перешагнуть отметку в 1 трлн долларов в течение 12 месяцев, а Apple для этого достаточно подъема котировок на 8,1%

Рыночная стоимость Microsoft Corp. в последующие 12 месяцев может превысить 1 трлн долларов, полагают аналитики банка Morgan Stanley.

В настоящее время капитализация компании составляет 739 млрд долларов, и рост до 1 трлн долларов предполагает повышение на 34%. Microsoft по стоимости уступает Apple (919 млрд долларов), Amazon (768 млрд долларов) и Alphabet (750 млрд долларов).

За последние 12 месяцев акции софтверного гиганта подорожали на 40%, тогда как индекс Standard & Poor's 500 за это время вырос всего на 15%.

Главным катализатором роста бумаг Microsoft эксперты Morgan Stanley называют успехи облачного подразделения Azure, а также бизнес по производству центров обработки данных (ЦОД) и офисных программ Office 365.

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Отметим, пока ни одной американской компании в истории не удавалось превысить отметку в 1 трлн долларов капитализации. Ближе всех к этой отметке подошла Apple, которой достаточно подъема котировок на 8,1%.

Напомним, 17 мая Apple Pay заработал в Украине, спустя полгода после старта аналогичного сервиса Google Pay для Android. Отныне владельцы iPhone могут рассчитываться своими смартфонами вместо банковских карт.

Сейчас услугу поддерживает только один банк – ПриватБанк, но со временем перечень финансовых учреждений, поддерживающих эту услугу, расширится.