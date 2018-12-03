Американские самолеты провели разведку возле аннексированного Крыма

Global Hawk и Poseidon поднялись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку в Черном море.

Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщили западные авиационные ресурсы.

Отмечается, что летательные аппараты курсировали вдоль аннексированного Россией Крыма, Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34–35 км от границ РФ, находясь над международными водами.

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Global Hawk и Poseidon поднялись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первый находился вблизи российских границ на протяжении восьми часов. Оба воздушных судна способны вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.

Отметим, что американская авиация регулярно проводит разведку вблизи оккупированных территорий Украины. Так, например, в сентябре беспилотник США провел разведку на Донбассе. Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тысяч метров.

Также американский самолет-разведчик появился уже у границ РФ в Баренцевом море. Самолет вылетел с авиабазы в Британии и более трех часов "нервировал" россиян у их границ.