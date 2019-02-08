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Американские сенаторы готовят "наказание" для Саудовской Аравии за убийство Хашуджи

Сегодня, 09:37

Законопроект предусматривает ограничение поставок Эр-Рияду танков, истребителей и боеприпасов

Фото: Getty Images
Американские сенаторы готовят "наказание" для Саудовской Аравии за убийство Хашуджи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg США Законопроект предусматривает ограничение поставок Эр-Рияду танков, истребителей и боеприпасов

Группа американских сенаторов выступила с инициативой подготовки законопроекта, которым будут сокращены поставки вооружений Саудовской Аравии в связи с убийством в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашуджи

К организации убийства, как сообщали американские СМИ, может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд.

"С учетом того, что администрация Трампа не намерена настаивать на привлечении к полной ответственности за убийство господина Хашуджи, пришло время вмешаться Конгрессу и применить реальные меры ответственности за последствия, коренным образом пересмотреть наши отношения с Королевством Саудовской Аравии и с коалицией во главе с Саудовской Аравией в Йемене", - сказал глава Комитета сената по иностранным делам демократ Роберт Менендес.

Идею поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который заявил, что "хотя Саудовская Аравия является стратегическим союзником, поведение наследного принца – во многих отношениях – показало неуважение к отношениям" с Соединенными Штатами.

Законопроект предусматривает ограничение поставок Эр-Рияду танков, истребителей дальнего действия, боеприпасов для автоматического оружия.

Кроме того, предлагается расширить санкционный список саудовских подданных, которые могут быть каким-то образом замешаны в организации убийства.

Выдвижению инициативы способствовала публикация в газете The New York Times, где утверждалось со ссылкой на перехват беседы кронпринца со своим помощником, что Мохаммед бен Салман потребовал искать журналиста "с пулей", если он не вернется в Саудовскую Аравию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что применение Соединенными Штатами жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашуджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября 2018 года. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал. Однако после признал убийство журналиста.

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Тег США, Саудовская Аравия, Хашуджи

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Источник:

Интерфакс-Украина

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