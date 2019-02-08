Американские сенаторы готовят "наказание" для Саудовской Аравии за убийство Хашуджи
Законопроект предусматривает ограничение поставок Эр-Рияду танков, истребителей и боеприпасов
Группа американских сенаторов выступила с инициативой подготовки законопроекта, которым будут сокращены поставки вооружений Саудовской Аравии в связи с убийством в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашуджи
К организации убийства, как сообщали американские СМИ, может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд.
"С учетом того, что администрация Трампа не намерена настаивать на привлечении к полной ответственности за убийство господина Хашуджи, пришло время вмешаться Конгрессу и применить реальные меры ответственности за последствия, коренным образом пересмотреть наши отношения с Королевством Саудовской Аравии и с коалицией во главе с Саудовской Аравией в Йемене", - сказал глава Комитета сената по иностранным делам демократ Роберт Менендес.
Идею поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который заявил, что "хотя Саудовская Аравия является стратегическим союзником, поведение наследного принца – во многих отношениях – показало неуважение к отношениям" с Соединенными Штатами.
Законопроект предусматривает ограничение поставок Эр-Рияду танков, истребителей дальнего действия, боеприпасов для автоматического оружия.
Кроме того, предлагается расширить санкционный список саудовских подданных, которые могут быть каким-то образом замешаны в организации убийства.
Выдвижению инициативы способствовала публикация в газете The New York Times, где утверждалось со ссылкой на перехват беседы кронпринца со своим помощником, что Мохаммед бен Салман потребовал искать журналиста "с пулей", если он не вернется в Саудовскую Аравию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что применение Соединенными Штатами жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашуджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать.
Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября 2018 года. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал. Однако после признал убийство журналиста.
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