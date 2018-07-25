Американские сенаторы готовят новые санкции против России

Вчера, 22:25

Предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также – российского госдолга

Сенатор Боб Менендес, фото AFP
Сенатор Боб Менендес, фото AFP

Влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

"Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", – отмечается в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также – российского госдолга.

Законопроект, по словам авторов, усилит санкции в отношении "российских олигархов и компаний с участием госкапитала".

Законопроект также предполагает создание национального центра для ответа на угрозы, исходящие от России, и отдела по координации санкций при Госдепартаменте США.

Кроме того, в документе содержится пункт, предусматривающий, что США не смогут выйти из НАТО без согласия сената. Также в нем говорится об активизации усилий по борьбе против "российской дезинформации" и "гибридных угроз".

В то же время, как отмечает агентство "Блумберг", в палате представителей США, в отличие от сената, считают, что к вопросу о новых санкциях против России нужно относиться осторожно, чтобы избежать неожиданных отрицательных последствий для Америки.

Сенаторы выразили надежду, что их законопроект поддержат коллеги как из Демократической, так и из Республиканской партии.

"Мы надеемся, что создадим импульс в ближайшие дни и к нам присоединится больше коллег из обеих партий, которые поддержат эту важную инициативу", – говорится в заявлении сенаторов.

Параллельно с этим, как сообщалось, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают собственный законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе, он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы установят, что страна вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывает уверенность, что Российская Федерация будет пытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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