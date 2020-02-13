Американские сенаторы отправились в Украину для встречи з Зеленским

«Ко мне присоединятся сенаторы Джон Баррассо и Рон Джонсон», - сообщил их коллега Кристофер Мерфи

Фото: REUTERS/Erin Scott

Американские сенаторы Кристофер Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), Джон Баррассо (республиканец, от штата Вайоминг) и Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) 14 февраля отправятся в Украину, где у них запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Мерфи сообщил в Twitter.

"Я отправляюсь в Украину в пятницу, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Ко мне присоединятся сенаторы Джон Баррассо и Рон Джонсон", — написал Мерфи.

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"Президенту США Дональду Трампу, возможно, удалось избежать наказания за коррупцию в отношениях между США и Украиной, но это не помешает нашим попыткам восстановить двухпартийную поддержку союзничества", — продолжил законодатель.

Напомним, что ранееСенат США оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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