Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Американские сенаторы призвали ввести санкции против Турции из-за российских С-400

3 декабря, 07:28

Сенаторы уже обратились с официальным письмом к госсекретарю Помпео

Санкции необходимо сохранить

Санкции необходимо сохранить / Фото: Сегодня

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега демократ Крис Ван Голлен призвали ввести санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400. Сенаторы уже обратились с официальным письмом к госсекретарю США Майку Помпео, сообщает The Hill.

"Пришло время применить закон. Если этого не сделать, это станет ужасным сигналом для других стран, что они могут пренебрегать законами США без последствий", - говорится в письме.

Реклама

Кроме того, сенаторы напомнили Помпео его же заявления о том, что покупка Турцией в России зенитно-ракетных комплексов С-400 приведет американские санкции.

В тренде
Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия США Турция санкции закупка сенаторы с-400

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео
Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видеоFun
В работе Facebook произошел очередной сбой
В работе Facebook произошел очередной сбойСША
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика
"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фотоFun
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядеть
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядетьСША
Климкин: Скандал с импичментом Трампа будет дорого стоить Украине
Климкин: Скандал с импичментом Трампа будет дорого стоить УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...