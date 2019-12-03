Американские сенаторы призвали ввести санкции против Турции из-за российских С-400

Сенаторы уже обратились с официальным письмом к госсекретарю Помпео

Санкции необходимо сохранить / Фото: Сегодня

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега демократ Крис Ван Голлен призвали ввести санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400. Сенаторы уже обратились с официальным письмом к госсекретарю США Майку Помпео, сообщает The Hill.

"Пришло время применить закон. Если этого не сделать, это станет ужасным сигналом для других стран, что они могут пренебрегать законами США без последствий", - говорится в письме.

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Кроме того, сенаторы напомнили Помпео его же заявления о том, что покупка Турцией в России зенитно-ракетных комплексов С-400 приведет американские санкции.

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Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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