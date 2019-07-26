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Американские солдаты торговали людьми: задержаны 16 морпехов

26 июля, 17:56

На американской военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии продолжаются допросы других подозреваемых


На фоне охватившего США рекордного за последние десять лет миграционного кризиса в военно-морских силах страны разгорелся скандал, из-за которого в штате Калифорния арестовали 16 пехотинцев.

Военнослужащих подозревают в торговле людьми и контрабанде наркотиков. Кроме этого, продолжаются допросы и других служащих морского корпуса на базе Кэмп-Пендлтон. Среди них, как считают правоохранители, могут быть еще злоумышленники.

Выйти на след 16 подозреваемых удалось благодаря показаниям задержанных ранее мигрантов. Солдаты пообещали им беспрепятственный въезд в США в обход миграционных служб. За услуги просили порядка 8 тыс. долларов.

Как выяснили следователи, к делу причастны именно морские пехотинцы Калифорнии.

Напомним, в прошлом месяце американский президент Дональд Трамп анонсировал начало массовой депортации из США нелегалов, которых удерживают в центрах иммиграционной и таможенной полиции.

Позже министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что с начала года его страна приняла из США не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

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Тег нелегалы, торговля людьми, мигранты, нелегально, Калифорния, морпехи, морская пехота

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