Американские солдаты торговали людьми: задержаны 16 морпехов
На американской военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии продолжаются допросы других подозреваемых
На фоне охватившего США рекордного за последние десять лет миграционного кризиса в военно-морских силах страны разгорелся скандал, из-за которого в штате Калифорния арестовали 16 пехотинцев.
Военнослужащих подозревают в торговле людьми и контрабанде наркотиков. Кроме этого, продолжаются допросы и других служащих морского корпуса на базе Кэмп-Пендлтон. Среди них, как считают правоохранители, могут быть еще злоумышленники.
Выйти на след 16 подозреваемых удалось благодаря показаниям задержанных ранее мигрантов. Солдаты пообещали им беспрепятственный въезд в США в обход миграционных служб. За услуги просили порядка 8 тыс. долларов.
Как выяснили следователи, к делу причастны именно морские пехотинцы Калифорнии.
Напомним, в прошлом месяце американский президент Дональд Трамп анонсировал начало массовой депортации из США нелегалов, которых удерживают в центрах иммиграционной и таможенной полиции.
Позже министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что с начала года его страна приняла из США не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.
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