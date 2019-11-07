Американские ученые нашли новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет

Нет оснований паниковать или даже немного волноваться по этому поводу, - уверяют ученые

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Ученые американской лаборатории обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет, передает CNN.

Штамм является частью версии ВИЧ-1 группы М.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.

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"Нет оснований паниковать или даже немного волноваться по этому поводу", – цитируется в сообщении Фаучи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 млн человекживут с ВИЧ.

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Ранее ученые из Нидерландов сообщили о третьем человеке в истории, который, вероятно, сумел избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как пишет издание New Scientist, речь идет о группе исследователей под руководством доктора Аннемари Венсинг из Утрехтского университета, которые провели операцию по пересадке костного мозга, после чего так называемый дюссельдорфский пациент излечился.

Подопытный прекратил принимать антиретровирусные препараты, но жизнеспособные вирионы ВИЧ у него не появились до сих пор.

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