Американские ученые создали повязку, которая бьет током и сверхбыстро заживляет раны

Разработанное устройство представляет из себя бандаж, который накладывается на кожу.

Инженеры Висконсинского университета в Мадисоне (США) разработали новую дешевую повязку, которая в разы ускоряет заживление ран. Метод строится на стимулировании места повреждения легкими электрическими импульсами, которые генерируются при движении человека. Об этом сообщает издание EurekAlert!.

Во время тестов над грызунами повязка сократила время заживления ран с двух недель до трех дней.

"Мы удивлены такими темпами. Эффект оказался более значительным, чем мы ожидали", – говорит профессор материаловедения и инженерии Судонг Вонг.

Результаты исследования команда опубликовала в журнале ACS Nano. Стоит отметить, что позитивное влияние электрики на заживление ран на коже было известно несколько десятилетий. Но необходимое оборудование обычно довольно громоздкое и использует много проводов.

Разработанное устройство представляет из себя бандаж, который накладывается на кожу. Он состоит из маленьких электродов, которые находятся со стороны раны. Электроды крепятся к наногенераторам – устройствам, собирающим энергию. Они располагаются вокруг туловища пациента. Естественное расширение и сжатие грудной клетки пользователя во время дыхания подпитывают наногенераторы, которые, в свою очередь, посылают низкоинтенсивные электрические импульсы.

"Природа этих импульсов – такая же, как у внутреннего электрического поля человека или животного", – объясняет Вонг.

Так, они не вредят здоровым тканям, как могли бы повредить традиционные высокомощные устройства.

Удары тока высокой мощности заставляют клетки производить в пять раз больше активных форм кислорода, чем при использовании наногенераторов. К активным формам относятся ионы кислорода, свободные радикалы и перекиси, которые являются главными причинами развития рака и преждевременного старения.

Следующим этапом исследования станет тестирование на коже свиньи – она очень похожа на человеческую. Также разработчики планируют создать наногенераторы, которые смогут аккумулировать энергию с наименьших движений кожи и сердцебиения.

Напомним, в Великобритании ученые разработали пластырь от инсульта. Использование пластыря в пути до больницы позволило снизить смертность более чем в два раза, говорят разработчики.

Также ученые создали пластырь, которым можно заклеить "разбитое" сердце. По словам специалистов, природа часто предлагает элегантные пути решения обыденных проблем.