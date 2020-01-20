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Американские военные не пустили россиян к нефтяным месторождениям в Сирии – СМИ

20 января, 08:54

Американские солдаты заблокировали российский военный патруль

Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS

Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot/Handout via REUTERS

Солдаты США, которые находятся в подконтрольных курдским отрядам регионах Сирии, остановили российских военных, которые хотели добраться до нефтяных месторождений. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным местных источников, американские солдаты заблокировали российский военный патруль на пути к нефтяному месторождению.

Между двумя группами возникла напряженность, когда американские солдаты попросили российских солдат вернуться в район Амуды на северо-западе от Хасаки.

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Курдские отряды также не позволили российским солдатам пройти через город Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.

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Фото: Nicola81677

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями. По данным СМИ, речь идет о значительной части контролируемой курдскими формированиями территории между городами Дейр-эз-Зор и Хасеке. Общая площадь данной зоны еще окончательно не определена.

Как отмечает агентство, в Пентагоне не уточняют, какова будет численность американского воинского контингента, который останется в Сирии. По словам источников, военных США может быть "не менее 800 включая примерно 200 военнослужащих, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии".

Напомним, в октябре прошлого президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели шестичасовую встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании района, прилегающего к зоне военной операции "Источник мира", которую турецкие военные проводили против курдского ополчения в Сирии.

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