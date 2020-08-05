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Американские военные открестились от слов Трампа об атаке в Бейруте

5 августа, 05:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Американский президент ранее заявил «о какой-то бомбе»

Американские военные не имеют свидетельств того, что в случае со взрывом в ливанской столице речь идет об чей-либо атаке, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп.

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Об этом заявила CNN, ссылаясь на три неназванных источника в Пентагоне.

Ранее Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что в Бейруте произошла атака.

"Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да", — заметил американский лидер.

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Но источники CNN в американском министерстве обороны отмечают, что они не знают, о чем говорил президент. Один из них указал, что если бы у военных имелись свидетельства подобной атаки, власти США немедленно приняли бы решение о введении дополнительных мер защиты американских ВС и собственности в регионе. Этот же источник указал, что подобных указов пока не поступало.

Напомним, 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута прогремел мощный взрыв, который привел к масштабным разрушениям в городе. Очевидцы сразу начали выкладывать видео огромного столпа дыма, который, по словам людей, "на время затмил солнечный свет". Вслед за первым взрывом прозвучал второй. Жертвами стали десятки человек, счет пострадавших идет на тысячи.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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США взрыв бейрут Дональд Трамп американские военные взрыв в Бейруте

Источник: ТАСС

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