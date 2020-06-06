Американские войска из Германии могут перебросить к границам России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что численность американских солдат и офицеров в республике будет расти, в том числе за счет переброски в страну военнослужащих из Германии. Так как он прокомментировал планы США вывести часть своего контингента из ФРГ, передает RFM.

"Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда Соединенными Штатами солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО", - сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что решение остается за Соединенными Штатами и президентом США Дональдом Трампом, "но мы рассчитываем на то, что контингент в Польше будет все время расти".

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"Такие разговоры ведут в тишине. Через какое-то время мы сообщим результат", – указал премьер.

По его словам, сейчас в Польше дислоцированы около 5 тысяч военнослужащих США.

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"Переброска американских войск на восточный фланг приведет к укреплению безопасности всей Европы", – заявил Моравецкий, выразив мнение, что "настоящая опасность – за восточной границей".

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики.

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