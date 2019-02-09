Американский адмирал: Россия – раненый медведь, который слабеет и нападает

Адмирал не исключил возможности военного вмешательства России в ситуацию в Венесуэле

Крэйг Фоллер. Фото: Голос Америки

Американский адмирал: Россия – раненый медведь, который слабеет и нападает //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f19/ff1/5c5f19ff12266.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f19/ff1/5c5f19ff12266.png 2019-02-09T20:33:13+02:00 США Адмирал не исключил возможности военного вмешательства России в ситуацию в Венесуэле

Россия является раненым, слабеющим медведем, который пошел в атаку, и действия Москвы не поддаются прогнозированию, в том числе и относительно развития событий в Венесуэле.

Об этом заявил адмирал Военно-морских сил США Крэйг Фоллер, возглавивший объединенное американское командование в Центральной и Южной Америке, сообщает "Голосу Америки".

"Думаю, от России можно ждать чего угодно. Россия фактически – раненый, слабеющий медведь, который пошел в атаку, и я не могу предсказать дальнейшие действия Москвы", – подчеркнул он.

Кроме того, комментируя события в Венесуэле, адмирал отметил, что американцы "уже увидели, что они (россияне) сделали (в Сирии), и нам нужно быть готовыми к тому, что это вновь может произойти в будущем".

Фоллер добавил, что США "сосредоточены на поддержке политического и дипломатического решения" кризиса в Венесуэле.

"Мы занимаемся тем, что происходит прямо сейчас ­– (пытаемся) облегчить страдания людей", - отметил адмирал.

В то же время, он заверил, что американские военные не вмешиваются в политику.

"Что касается долгосрочного вопроса передачи власти – я оставлю это политикам и дипломатам, и мы будем готовы оказать поддержку, когда нас об этом попросят", – заявил Фоллер.

Напомним, 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

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