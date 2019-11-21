Американский дипломат утверждает, что Зеленский и Трамп обсуждали "деликатные вопросы"

Зеленский заявил, что во время звонка 25 июля президент Трамп три раза поднимал некоторые очень деликатные темы

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими официальными лицами заявлял, что в ходе июльской телефонной беседы глава вашингтонской администрации Дональд Трамп трижды поднимал "деликатные вопросы". С таким утверждением выступил сотрудник американского посольства в Украине Дэвид Холмс.

По его словам, 26 июля постпред США при ЕС Гордон Сондланд, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и на тот момент спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встретились с Зеленским и несколькими украинскими чиновниками высокого ранга. Холмс также присутствовал на этой встрече. "Зеленский заявил, что во время звонка 25 июля президент Трамп три раза поднимал некоторые очень деликатные вопросы", — сказал дипломат на проводимых в рамках процедуры импичмента слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

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При этом Холмс уточнил, что на тот момент он не ознакомился со стенограммой звонка и "не знал, о каких вопросах идет речь". "Я не мог быть уверен, что он имел в виду", — пояснил американский дипломат, отметив, что после прочтения стенограммы предположил, что речь идет об украинской газодобывающей компании Burisma и сыне бывшего вице-президента США Хантере Байдене.

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Кроме того, выступая в Конгрессе, Холмс рассказал о наплевательском отношении Трампа к Украине.

Напомним, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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