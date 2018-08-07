Американский эксперт: даже во времена холодной войны отношения США и России были лучше

Спецслужбы и силы безопасности одновременно выразили опасения, что Россия может попытаться манипулировать промежуточными выборами, которые пройдут в Америке

Сенаторы в США требуют наложения новых санкций на Россию. 2 августа, сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против РФ. Об этом пишет DW.

В нем утверждается, что Россию необходимо наказать за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Спецслужбы и силы безопасности одновременно выразили опасения, что Россия может попытаться манипулировать промежуточными выборами, которые пройдут в Америке в ноябре 2018.

"Уже наложенные на РФ санкции выполняют свою функцию, и сохранять их очень важно, – отмечает Тимоти Фрай из Колумбийского университета в Нью-Йорке. - Но при этом велика опасность того, что каждую новую внешнеполитическую проблему будут пытаться решить с помощью новых санкций".

По мнению Фрая, у принятых в 2014 году штрафных мер против РФ есть долгосрочные экономические последствия, поскольку они затрудняют России финансирование капиталоемких проектов. В то же время санкции позволяют вознаграждать за желаемое Вашингтоном поведение и наказывать за нежелаемое.

"Санкции за вмешательство в избирательную кампанию – штука непростая, – полагает Фрай, - поскольку собрать доказательства компьютерных атак и проверить все обвинения существенно сложнее, чем в случае очевидной поддержки сепаратистов на востоке Украины или аннексии Крыма".

Но, несмотря на все возражения и сомнения в эффективности новых санкций, весьма высока вероятность того, что Конгресс все же проголосует за пакет новых штрафных мер.

Американо-российские отношения никогда еще не были настолько плохими, как сейчас – в этом единодушны все эксперты.

"Усилия президента США Трампа улучшить отношения ничего не принесли, – считает Тимоти Фрай. – В 1983 году президент Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла". Но даже во времена холодной войны в некоторых аспектах отношения были лучше".

Напомним, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают собственный законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе, он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы установят, что страна вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.