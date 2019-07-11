Американский эксперт прокомментировал слова Путина о "договоренностях" с Обамой об Украине

Обама неоднократно предлагал Путину уйти от агрессивной политики, а затем принял меры – санкции

Джон Хербст. Фото: Flickr

Слова Путина о якобы "невыполненных договоренностях" со стороны президента США Барака Обамы по Украине в 2014 году не поддается анализу, поскольку конкретика так и не была озвучена. Такая риторика Кремля не имеет смысла, поскольку Россия тогда сделала прямую агрессию, а США начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину. Об этом заявила экс-посол США в Киеве Джон Хербст, – пишет Укринформ.

"Это трудно комментировать, поскольку Путин не говорит, что обещал Обама", – отметил бывший дипломат.

Хербст обратил внимание, что в начале 2014 года Соединенные Штаты Америки предупреждали Москву о последствиях за ее агрессию, но поскольку это не подействовало, начали вводить давление на Россию.

"Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и начала незадекларированную войну на Донбассе. Обама неоднократно предлагал Путину уйти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ – санкции, устранение России из "Большой восьмерки", а также военную поддержку Украины", – подчеркнул эксперт.

Напомним, что американский режиссер Оливер Стоун взял очередное интервью у президента РФ Владимира Путина в своей новой ленты "В борьбе за Украину".

Российский президент в этом интервью сказал, что в 2014 году имел телефонный разговор с Бараком Обамой, когда происходили события, которые привели к аннексии Крыма и российской агрессии в Донбассе. "Могу сказать, что наши договоренности, достигнутые в этой телефонной беседе с американской стороны не были выполнены ... Я бы этим ограничился, не стал бы вдаваться в детали", – заявил Путин.

Джон Хербст подчеркнул, что поддержка Украины оружием могла бы быть и больше.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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