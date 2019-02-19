Американский эсминец Donald Cook снова направляется в Черное море
Корабль ВМС США уже проходит через пролив Дарданеллы, но куда именно он направляется, неизвестно
В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Donald Cook – корабль ВМС США уже проходит через пролив Дарданеллы, сообщила 19 февраля пресс-служба 6-го флота ВМС США.
Как отмечается в опубликованном заявлении, эсминец направляется в Черное море для "проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".
Однако куда именно он следует, в ВМС США не уточнили, вместо этого напомнив, что 21 января "Дональд Куку" заходил в грузинский порт Батуми и участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. Черноморскую акваторию он покинул 28 января.
Напомним, что в августе в Черное море заходил оснащенный системой противоракетной обороны Aegis эсминец ВМС США Carney. Тогда в 6-м флоте ВМС США это объяснили "проведением операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе".
Мы также писали, что месяцем ранее для участия в учениях Sea Breeze-2018 в одесский порт прибыл американский ракетный эсминец USS Porter DDG78, кроме того, перед ним с той же целью в акваторию Черного моря зашел эсминец USS Mount Whitney.
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