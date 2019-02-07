Американский генерал назвал число наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке

По словам Томаса Уолдхаузера, в республике размещены около 175 "вагнеровцев"

Фото: africom.mil.

Американский генерал назвал число наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c76/951/5c5c769518669.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c76/951/5c5c769518669.jpg 2019-02-07T20:26:00+02:00 США По словам Томаса Уолдхаузера, в республике размещены около 175 "вагнеровцев"

Вашингтон обеспокоен из-за деятельности представителей России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом заявил глава Африканского командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Корпуса морской пехоты Томас Уолдхаузер в четверг, 7 февраля.

По его словам, в ЦАР размещены около 175 инструкторов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", в которой "некоторые лица в действительности находятся в президентском кабинете, и они влияют на ход подготовки [местных ВС] и одновременно имеют доступ к полезным ископаемым в этой части страны".

"Так что мы испытываем обеспокоенность по поводу того, что эту модель могут позитивно рассматривать другие государства — в плане… способности [третьих стран] вести подготовку [их национальных ВС], влиять на правительство на уровне президента, а затем участвовать в добыче полезных ископаемых", – добавил Уолдхаузер.

Напомним, военные действия в ЦАР продолжаются с 2012 года.

В 2018-м французская газета Le Figaro написала, что подразделения российских военных, большая часть из которых принадлежат ЧВК "Вагнер", с 2017 года базируются в ЦАР под видом военных консультантов якобы для обучения местной армии. Кроме этого, по данным издания, Россия активно вооружает армию ЦАР и ведет антизападную пропаганду, чтобы ввести страну в круг своих интересов.

Также сообщалось, что в октябре 2017 года президент ЦАР встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавовым в Сочи. Российский министр предложил в виде подарка необходимое оружие, в частности 5200 автоматов Калашникова, 840 пулеметов и 270 гранатометов. Оружие прибыло в столицу республики – Банги – в начале 2018 года.

Кроме того, в июле прошлого года в ЦАР были убиты три российских журналиста Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, расследовавшие деятельность ЧВК "Вагнер".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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