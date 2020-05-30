Американский генерал обвинил Россию в подготовке плацдарма в Ливии

Эта авиация еще не принимала участия в боевых действиях

Россия, от которой недавно потребовали прекратить свои действия в Ливии, готовит себе плацдарм в этой стране и перебрасывает туда боевую авиацию. Об этом заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.

"Поддержка Ливийской национальной армии и Хафтара (командующий ЛНА Халифа Хафтар – ред.) осуществляются не ради победы в войне, а ради закрепления в этом регионе", – рассказал он.

По словам генерала, Россия через Иран и Сирию уже перебросила в страну 14 истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24. Сейчас они находятся на подконтрольной ЛНА военно-воздушной базе Эль-Джуфра и пока не принимали участия в боевых действиях.

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Хэдфилд отметил, что истребители усиливают армию Хафтара, но они смогут сыграть решающую роль в ливийской гражданкой войне. Примечательно, что в России официально опровергли сообщения о российских боевых самолетах в Ливии.

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Ранее сообщалось, что до 1 600 российских наемников из секретной "армии Путина"– ЧВК "Вагнер" – покинули зону боевых действий у столицы Ливии Триполи. Это произошло после того, как силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых поддерживают турецкие войска, добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара.

Также смотрите видео, как Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии:

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