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Американский генерал предложил расширить военную помощь Киеву, но при одном условии

12 июля, 13:46

Сегодня срок действия фондов, из которых выделяют военную помощь Украине, составляет один год

ПТРК Javelin
ПТРК Javelin. Фото: Минобороны Украины

США должны уменьшить ограничения на оказание военной помощи Киеву. Но перед этим Америка должна проследить, как Украина использует уже оказанную помощь. Такое мнение сенаторам выразил американский генерал Марк Милли. Президент США Дональд Трамп номинировал его на должность председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил. 11 июля в Сенате состоялись слушания о его назначении.

"Я считаю, что сейчас мы имеем хороший баланс летальной и нелетальной помощи Украине. Прежде чем определиться с необходимостью дальнейших корректировок, мы должны посмотреть, как Украина использует возможности, которые мы уже предоставляем для оценки ее способности использовать дополнительную летальную помощь и оборудование", – заявил генерал, отвечая в письме на вопрос сенаторов.

В то же время он подчеркнул, что необходимо расширить возможности для военного сотрудничества США с Украиной. Срок действия фондов, из которых выделяют военную помощь Украине – один год. То есть выделенные средства должны быть потрачены в течение этого периода. Но, по мнению генерала, чтобы предоставлять Украине современные летальные средства обороны, следует расширить временные рамки.

"Министерство обороны США может решать большинство приоритетных операционных потребностей Украины через USAID, но возможность реализовать средства в течение двухлетнего периода может позволить Минобороны поддерживать сложные мощности, например летальные оборонительные системы на море", - сказал генерал Милли.

Также он добавил, что Украина достигла успехов в реформировании Министерства обороны, но нужно сделать больше.

"Если меня утвердят в должности, я подчеркну главе Генштаба Украины свою уверенность в том, что принятие стандартов НАТО усилит способность Украины защищать свою территориальную целостность и продвигать свои стремления к членству в Альянсе. Я бы призвал украинских военных стремиться к важнейшим стандартам оборонной реформы, чтобы гарантировать, что они и впредь будут отвечать требованиям фондов Инициативы содействия безопасности Украины", - заявил генерал.


Напомним, Пентагон уже утвердил пакет безопасности помощи Украине на 250 млн долларов. Одна часть этой суммы пойдет на покупку летального и нелетального вооружения, другая поступит на счета Минобороны Украины.

Также сообщалось, что США в 2019 году предоставят Украине 700 млндолларов техпомощи, она подразумевает финансирование широкого спектра программ в различных сферах.

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Тег США, Украина, военная помощь

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Источник:

Голос Америки

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