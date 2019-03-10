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Американский генерал рассказал, кто выиграет от ухода войск США из Сирии

Сегодня, 17:47

Россия желает увеличить свое влияние в регионе, а это может реально повлиять как на региональную, так и на глобальную обстановку

Фото: AFP
Американский генерал рассказал, кто выиграет от ухода войск США из Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/d5e/5c45d8d5ebd55.jpg США Россия желает увеличить свое влияние в регионе, а это может реально повлиять как на региональную, так и на глобальную обстановку

Россия без всяких сомнений воспользуется "пустотой", которая останется после ухода американских войск из Сирии и укрепит свои позиции в регионе. Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел, выступая на заседании комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, сообщает Military.com.

"На мой взгляд, россияне считают это (уход американцев, – Ред.) возможностью заполнить пустоту, которая останется вместо того, что создавали мы в поддержку наших партнеров, сотрудничающих с нами в зоне конфликта. То есть, они собираются получить какие-то преимущества и поддержать то, что творит режим Асада", – сказал он.

По мнению Вотела, Россия желает увеличить свое влияние в регионе, а это может реально повлиять как на региональную, так и на глобальную обстановку.

"Россия теперь будет иметь более ведущую роль в урегулировании кризиса. И это, конечно, укрепляет ее присутствие на Ближнем Востоке", - сказал Джозеф Вотел.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп согласен с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск.

Напомним, что в январе президент США объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.

Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

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Тег Сирия, США, американские военные

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