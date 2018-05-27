Американский город накрыло облако смога из человеческих останков

Сегодня, 06:44

Вода, смешавшаяся с дымом, создала неприятный запах, который распространился по ближайшим районам

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Инцидент в американском крематории привел к тому, что над калифорнийским городом Нзшнел-Сити появилось облако пепла из человеческих останков. Об этом сообщил информационный портал ABC 7.

Капитан пожарной бригады Брайан Кребс (Brian Krebs) объяснил, что в момент запуска дверца печи крематория была закрыта не до конца, из-за чего дым заполонил все здание, а затем вырвался из открытых дверей помещения.

Из-за дыма также была активирована автоматическая система пожаротушения здания. Вода, смешавшаяся с дымом, создала неприятный запах, который распространился по ближайшим районам, а облако зловонного пара поднялось над городом.

Пожарные отметили, что пока сложно сказать, как именно смог повлияет на здоровье вдохнувших его людей. Производители печей для крематориев поспешили заверить, что зловонный дым был "всего лишь водяным паром".

Ранее в Киеве затянуло густым смогом и едким дымом Виноградарь, люди жаловались на запах гари.

Также мы писали, что один из районов Запорожья накрыло черным смогом.
смог, крематорий, дым, облако
Источник:

Lenta.ru

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