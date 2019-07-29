/ Фото: Pixabay

Американский Лас-Вегас атакуют кузнечики https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA 2019-07-29T02:43:00+03:00 США Ученые считают, что причиной нашествия стала погода

Поамериканскому городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары, сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что днем кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи насекомые заполоняют почти все улицы.

Ученые считают, что причиной нашествия стала погода. По их словам, такая ситуация в Лас-Вегасе продлится еще несколько недель.

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Для человека насекомые не несут вреда, но водителям стоит быть осторожными на дорогах, поскольку тучи кузнечиков могут повлиять на видимость.

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Ранее американка осталась голодной из-за гигантского кузнечика, которого нашла в своей тарелке. Здоровый перекус женщина приобрела в аэропорту, когда ждала рейс, но когда начала трапезу, увидела необычный ингредиент. Кузнечика на вилке ее компаньон продемонстрировал пассажирам вокруг, тогда как по лицу путешественницы всем стало однозначно ясно: салат ей больше не по вкусу.

Напомним, что в прошлом году в Европе вступил в силу закон, который позволяет продавать съедобных насекомых, а также продукты, сделанные из них. Например, в Финляндии появился хлеб из сверчков, который размели за 2 часа.

Кроме того, "Сегодня" побывали у Эвелин Донкерс в небольшом нидерландском городке Неймеген, где узнали, как и каких насекомых в Европе уже добавляют в еду. А один из ведущих мировых специалистов в сфере съедобных насекомых профессор Арнольд Ван Хейс уверен, что диета из насекомых в ближайшем будущем станет общепринятой.

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