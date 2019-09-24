Американский министр уснул во время речи Трампа на Генассамблее: видео

Видео: Reuters

Американский министр торговли оконфузился – заснул во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает телеканал CNBC, во время речи хозяина Белого дома глаза 81-летнего Уилбура Росса были закрыты в течение 15 минут.

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В частности, министр проспал как близкую ему тему торгового соглашения между США и Китаем, так и рассуждения Трампа о позиции США по Ирану.

При этом, когда Росс открыл глаза, то все еще выглядел сонным.

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В то же время, другие члены делегации – вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео – внимательно слушали выступление президента.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что Росс является одним из кандидатов на то, чтобы лишиться своей должности в администрации Дональда Трампа. Якобы президента не устраивает то, как пожилой чиновник руководит одним из структурных подразделений своего министерства.

Любопытно и то, что он уже не впервые засыпает на выступлениях Трампа: в мае 2017 года Росс задремал во время речи американского лидера в Саудовской Аравии.

А президентская речь Трампа после победы на выборах в 2016 году едва не убаюкала его сына Бэррона.

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