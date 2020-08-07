Американский Минюст инкриминирует Коломойскому отмывание денег и требует конфискации имущества

Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.

Реклама

Об этом сообщает сайт ведомства.

Это два объекта общей стоимостью 70 миллионов долларов

Власти США подали два гражданских иски о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты Америки. Как утверждается в жалобе, ссуды редко выплачивались, за исключением большей части ссуд, полученных мошенническим путем.

Реклама

Так же, как утверждается в исках, в Соединенных Штатах сообщники Коломойского и Боголюбова, действуя вне офисов в Майами, создали сеть организаций, обычно под некоторым вариантом названия "Оптима", для дальнейшего отмывания присвоенных средств и инвестировать их. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

Заметим, что этим делом занимается подразделение ФБР в Кливленде, при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований, службы таможенного и пограничного контроля США. Управление по международным делам Министерства юстиции оказывает помощь в расследовании.

Ранее сообщалось, что в США проводили обыски в компании, связанной с украинской бизнес-группой.

Все подробности в спецтеме Национализация ПриватБанка

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама