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Американский президент может поехать в Польшу

13 июня, 01:26

Дата визита пока не озвучена

Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп может отправиться с визитом в Польшу, однако даты пока не определены. Об этом хозяин Белого Дома заявил в среду перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.

"Думаю, я поеду, мы пока не выбрали даты", — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, примет ли он приглашение Дуды посетить Польшу.

."Польша успешно ведет дела. И если бы они отступали, они бы не справлялись со всем так хорошо, как делают это сейчас. Возможно, они никогда не были так успешны в экономическом плане", — заявил американский президент.

Дуда сказал, что "в Польше нет проблем с демократией". "Вас кто-то обманул Все превосходно", — добавил он.

Также Польша купит в США более 30 F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете. 

По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом пролетели эти истребители, "потому что Польша заказала 32 или 35 °F-35".

Ранее сообщалось, что США направят в Польшу тысячу военнослужащих

Как сообщалось, президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны. Анджей Дуда считает, что необходимо гарантировать присутствие страны в ЕС и НАТО.

Ранее Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики. 

"Я надеюсь, что это присутствие (НАТО) с годами будет расширяться, что у нас будут не только солдаты из разных армий Североатлантического альянса, но также будут часто проводиться учения, потому что чрезвычайно важно координировать действия подразделений, проводить совместные тренировки солдат, чтобы довести до совершенства выход из различных ситуаций и выполнение различных задач тактического характера", - сказал Дуда.

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Тег Польша, США, визит, Трамп

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Источник:

ТАСС

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