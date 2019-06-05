Американский самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем

Американская авиация регулярно проводит разведку вблизи оккупированных Россией территорий Украины

Фото: twitter.com/ua4wiy.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает российский мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Он вылетел 4 июня в 16:45 по Киеву с итальянской авиабазы Сигонелла, после чего через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря. PlaneRadar отмечает, что в 18:50 самолет находился в районе российского Геленджика, а в 20:25 пролетал на расстоянии 33 км от береговой линии Севастополя, оккупированного РФ. Он направился обратно на авиабазу в 21:45.

Ресурс добавляет, что в этот же день стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США также вылетел с авиабазы Сигонелла и долетел до черноморского побережья России. По данным PlaneRadar, он пролетел через воздушное пространство Греции и Украины, после чего провел мониторинг линии разграничения на Донбассе. В 15:25 он начал разведку на Черном море, и также пролетал недалеко от побережья оккупированного Севастополя.

Отметим, что американская авиация регулярно проводит разведку вблизи оккупированных Россией территорий Украины. Так, например, в сентябре беспилотник США провел разведку на Донбассе. Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тысяч метров.

Также американский самолет-разведчик появился уже у границ РФ в Баренцевом море. Самолет вылетел с авиабазы в Британии и более трех часов "нервировал" россиян у их границ.

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