Американский самолет пролетел в метре над военными

В Сети появилось видео, на котором запечатлен пролет военно-транспортного самолета С-130 Hercules в нескольких метрах от военнослужащего.

Как сообщает The Drive, инцидент произошел в Йемене, где Саудовская Аравия активно применяет самолеты С-130 американского производства против повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла".

На кадрах видно, как один из военных пытается достать до фюзеляжа головным убором, при этом его напарник снимает происходящее на камеру.

Пользователей видеохостинга поразил бреющий полет воздушного судна. Некоторые комментаторы отметили "рискованную" высоту, другие – мастерство пилота.