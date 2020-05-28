Американский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма

Полет выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от полуострова

У берегов оккупированного Крыма, где недавно разбился российский вертолет, провел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

По данным авиационных ресурсов, этот самолет вылетел из авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а у полуострова курсировал около двух с половиной часов. Полет выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от побережья полуострова. Разведчик был на высоте 5,7-7,7 тысяч метров над водами Черного моря.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили, что над Средиземным морем российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon.

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Напомним, не так давно российские истребители Су-27 перехватили стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Кроме того, недавно США и Канада перехватили два российских стратегических бомбардировщика. Российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки.

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