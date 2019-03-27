Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянской Сицилии и курсировал вдоль сирийского побережья на высоте порядка 5 тыс. км

Самолет Boeing P-8 Poseidon-51. Фото: Flickr

Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b9c/cf9/5c9b9ccf9fe01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b9c/cf9/5c9b9ccf9fe01.jpg 2019-03-27T17:58:32+02:00 США P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянской Сицилии и курсировал вдоль сирийского побережья на высоте порядка 5 тыс. км

Американский военный самолет совершил разведывательный полет около сирийского побережья и расположенных на нем военных базы в Хмеймиме и Тартусе, сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные авиационных ресурсов.

Якобы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168848, который может вооружаться авиабомбами и противокорабельными ракетами "Гарпун", вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянской Сицилии и курсировал вдоль сирийского побережья на высоте порядка 5 тыс. км.

При этом летательный аппарат держался от Хмеймима и Тартуса на расстоянии около 42 и 34 км соответственно, и, таким образом, не нарушал морскую границу Сирии, которая проходит на расстоянии 22 км от побережья.

Напомним, 23 марта российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.

Кроме того, за несколько дней до этого российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Балтийского моря стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России, после чего Минобороны РФ выложило видео с самолетом:

Также сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершили полеты возле границ европейской части России, а также у ее Дальнего Востока.

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