Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии
P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянской Сицилии и курсировал вдоль сирийского побережья на высоте порядка 5 тыс. км
Американский военный самолет совершил разведывательный полет около сирийского побережья и расположенных на нем военных базы в Хмеймиме и Тартусе, сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные авиационных ресурсов.
Якобы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168848, который может вооружаться авиабомбами и противокорабельными ракетами "Гарпун", вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянской Сицилии и курсировал вдоль сирийского побережья на высоте порядка 5 тыс. км.
При этом летательный аппарат держался от Хмеймима и Тартуса на расстоянии около 42 и 34 км соответственно, и, таким образом, не нарушал морскую границу Сирии, которая проходит на расстоянии 22 км от побережья.
Напомним, 23 марта российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
Кроме того, за несколько дней до этого российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Балтийского моря стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России, после чего Минобороны РФ выложило видео с самолетом:
Также сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершили полеты возле границ европейской части России, а также у ее Дальнего Востока.
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