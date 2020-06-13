Американский самолет-разведчик потрепал нервы россиянам в Сирии

Это пятый с начала месяца полет американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии

Сразу два разведывательных самолета ВМС США – P-8A Poseidon и Aries II – вечером в пятницу, 12 июня, провели длительные полеты вблизи российских баз в Сирии, которые ранее подвергались атакам беспилотников.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, P-8A Poseidon, в частности, совершил пролеты на близком расстоянии от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Он приближался к сирийскому побережью в этом районе на расстояние около 27 км, то есть летал практически по линии 12-мильной морской границы Сирии, проходящей в 24 км от берега.

Читайте также: США обвинили Россию в опасном перехвате самолета-разведчика

Одновременно Aries II, способный вести разведку на большую глубину территории противника, курсировал вблизи Сирии и расположенных там авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в порту Тартус на расстоянии 50-60 км от побережья.

Это уже по меньшей мере пятый с начала месяца полет американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии.

Напомним, не так давно российские истребители Су-27 перехватили стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама