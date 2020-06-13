Українська
$ 26,6
30,17
  1. Мировые новости
  2. США

Американский самолет-разведчик потрепал нервы россиянам в Сирии

13 июня, 09:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Это пятый с начала месяца полет американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии

Сразу два разведывательных самолета ВМС США – P-8A Poseidon и Aries II – вечером в пятницу, 12 июня, провели длительные полеты вблизи российских баз в Сирии, которые ранее подвергались атакам беспилотников.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, P-8A Poseidon, в частности, совершил пролеты на близком расстоянии от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Он приближался к сирийскому побережью в этом районе на расстояние около 27 км, то есть летал практически по линии 12-мильной морской границы Сирии, проходящей в 24 км от берега.

Читайте также: США обвинили Россию в опасном перехвате самолета-разведчика

Реклама

В тренде
Иран наконец-то готов передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Одновременно Aries II, способный вести разведку на большую глубину территории противника, курсировал вблизи Сирии и расположенных там авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в порту Тартус на расстоянии 50-60 км от побережья.

Это уже по меньшей мере пятый с начала месяца полет американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии.

Напомним, не так давно российские истребители Су-27 перехватили стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Сирия США наблюдательный полет военная база

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Погромы в США:
Погромы в США: "русский след" и последствия для ТрампаСША
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу крови
Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу кровиСША
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книги
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книгиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять