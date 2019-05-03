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Американский Сенат не преодолел вето Трампа по поддержке Саудовской Аравии в Йемене

3 мая, 02:35

Для преодоления вето требовалось не менее 67 голосов сенаторов

Фото: Pixabay

У Сената США в ходе голосования не получилось преодолеть вето американского президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса, призвавшую Вашингтон прекратить поддержку военной операции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Об этом сообщает сайт издания The Hill.

Против вето высказались 53 сенаторов, а за – 45, тогда как для преодоления вето требовалось не менее 67 голосов сенаторов. The Hill пишет, что неудача с преодолением вето была ожидаемой, поскольку ранее за принятие резолюции по Йемену свои голоса отдали лишь 54 сенатора США.

Сторонники резолюции утверждают, что, несмотря на ни что, она привлекает внимание к конфликту в Йемене.

Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с хуситами в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена. 

"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.

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Тег Йемен, США, Трамп, Саудовская Аравия, сенат, поддержка, вето

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Источник:

Интерфакс

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