Американский сенатор обвинил Россию в "дипломатических играх"

Сенатор Рон Джонсон / Фото: Flickr

Спустя несколько месяцев после того, как США не выдали визы ряду российских дипломатов, власти РФ отказались выдавать визу для посещения страны члену Сената США Рону Джонсону.

Как заявил американский сенатор в опубликованном 26 августа заявлении, работая с послом США в России Джоном Хантсманом, он надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет "заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами".

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"К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с этим искренним усилием и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление я буду продолжать выступать за сильный и решительный ответ на российскую агрессию и откровенный диалог, когда это возможно", – пишет Джонсон.

Политик входит в комитет Сената по международным отношениям и возглавляет подкомитет по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности. На следующей неделе он должен был отправиться в Россию в составе двухпартийной делегации.

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Напомним, в прошлом месяце британские власти отказали в выдаче визы представителю министерства иностранных дел России, которого перед этим аккредитовали для участия в Глобальной конференции по свободе СМИ.

Мы также писали, что в сентябре 2018 года уже Швейцария не впустила "замминистра Крыма" на сессию Совета по правам человека ООН. В МИД РФ пожаловались, что Женева отказала Айдеру Аблятипову в выдаче визы.

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