Американский сенатор отсудил у соседа по 100 тыс. долларов за каждое сломанное ребро
Баучер оправдывался тем, что ему надоел мусор, который сенатор выбрасывал на границу их садовых участков
Суд в Кентукки присудил сенатору США Рэнду Полу более 580 тыс долларов в качестве компенсации за увечья, нанесенные ему соседом.
По сообщению The Jerusalem Post, сосед Пола сломал сенатору шесть ребер в споре по поводу порядка на садовом участке. Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Сосед Пола, Рене Баучер, 60 лет, напал на него, когда сенатор косил траву на своем участке. Баучер оправдывался тем, что ему надоел мусор, который сенатор выбрасывал на границу их садовых участков.
Баучер, получивший в июне минувшего года 30-дневный тюремный срок и уже заплативший штраф в размере 10 тыс долларов, намерен обжаловать приговор. СМИ отмечают, что 56-летний Пол — республиканец, а его сосед — сторонник демократов.
Между тем, ранее американский сенатор потерял кресло из-за нападения на подругу. Сенаторы посчитали, что наличие в их рядах человека, осужденного за домашнее насилие, который, к тому же, пытался избежать наказания, поставит под сомнение честность Сената.
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