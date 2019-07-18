Американский сенатор просит ФБР проверить FaceApp на угрозы нацбезопасности США

Программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото

В июле 2019 приложение получило усовершенствованный алгоритм обработки фотографий. Фото: Flickr

Сенатор США от Демократической партии Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности от популярного приложения FaceApp, разработчиком которого является российская компания. Об этом американский политик сообщил в Twitter.

В своем письме Шумер напомнил, что программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото. По его словам, это может грозить "безопасности и конфиденциальности" миллионов американцев, использовавших приложение.

Как известно, FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab, которая базируется в Санкт-Петербурге. Компанию возглавляет бывший руководитель "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Ранее мы писали, что приложение FaceApp, которое позволяет увидеть себя постаревшим и даже изменить пол, внезапно выбилось в топ Goole Play и App Store нескольких странах мира. Пользователи массово начали выкладывать в социальные сети свои шокирующие фотоснимки. Многих начал волновать вопрос: в чем причина внезапной популярности?

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Приложение для старения FaceApp появилось два года назад и уже тогда наделало немало шуму, но интерес быстро утих. В июле 2019 приложение получило серьезное обновление с усовершенствованными алгоритмами, благодаря чему обработанные фотографии стали выглядеть очень правдоподобно.

















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