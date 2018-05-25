Американский суд обязал Samsung выплатить Apple $539 млн за кражу технологий

Сегодня, 04:16

Американцы требовали миллиард, а корейцы уверяли, что 28 миллионов – это потолок

ubergizmo.com
ubergizmo.com

В тянущейся уже восьмой год тяжбе двух гигантов электронной техники – американского Apple Inc. и южнокорейского Samsung Electronics – привела к тому, что чаша весов склонилась в пользу компании из США. Американский суд поднял сумму выплат корейцев в пользу Apple в связи с нарушением патентов на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone, пишет The Wall Street Journal.

Окружной суд Сан-Хосе (штат Калифорния) принял решение, что размеры выплат по рассматриваемым патентам должны быть увеличены с $399 млн до 539 млн. Apple требовала $1,05 млрд, а Samsung уверял, что штрафы не могут превышать 28 млн.

Патентный спор между Apple и Samsung продолжается с апреля 2011 года. Конфликт начался с того, что американцы обвинила корейцев в копировании iPhone и iPad. Samsung в ответ также обвинила Apple в незаконном копировании ее технологических разработок.

В августе 2012 года суд постановил, что компания Samsung нарушила пять патентов Apple, скопировав технологии, использованные при создании iPhone и iPad. Корейскую компанию приговорили к выплате компенсации в размере $1,05 млрд.

В конце 2012 года патентное бюро США пересмотрело два патента Apple и признало их недействительным на том основании, что схожие решения описывались в более ранних патентах. Эти два документа входили в число патентов, в нарушении которых признали виновной Samsung. В результате корейская компания обратилась в суд с просьбой о новом разбирательстве.

Напомним, в июле 2012-го британский суд обязал компанию Apple похвалить Samsung на ее британском сайте и разослать в местные СМИ сообщение о том, что южнокорейский конкурент не копировал дизайн планшета iPad в своих устройствах Galaxy Tab.

Ранее сообщалось, что в августе 2016-го стало известно, что Samsung обошел Apple в США, а смартфоны корейцев оказались популярнее айфонов.

А в августе 2017-го выяснилось, что  Samsung впервые обогнал Apple по прибыли. Чистая прибыль Apple за апрель-июнь 2017 года составила $8,717 млрд. Однако корейская компания отчиталась о том, что получила в апреле-июне 2017 года рекордную прибыль в 11,05 трлн вон, или $9,9 млрд.
технологии, Apple, патент, samsung
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Фото: ВTC Keychain / Flickr

Apple решил освоить блокчейн

11 Декабря 2017, 07:44

Блокчейн заинтересовал компанию в связи с преимуществами безопасности

Бизнес

Фото: Pixabay

Apple стремительно теряет долю на рынке смартфонов

29 Декабря 2017, 04:16

"Яблочная" компания рискует лишиться мирового лидерства
Загрузка...

Техно

Новый экран смартфона заставит забыть о прошлом. Фото: macworld.co.uk

Что говорят о новом iPhone 2018 года

5 Февраля, 10:00

Аналитик KGI поделился своими предположениями касательно новой модели с 6,1 дюймовым дисплеем  

Техно

Samsung оказался в центре скандала. Фото: AFP

Новый скандал: Samsung обвинили в замедлении старых моделей смартфонов

23 Января, 15:15

В обвинении отмечается, что компания при помощи обновлений операционной системы снижает производительность процессоров на устаревших моделях гаджетов, чтобы заставить пользователей приобрести новое устройство  
Загрузка...