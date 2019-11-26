Американский суд потребовал от Белого дома документы о задержке помощи Украине

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Федеральный суд США принял решение, которое удовлетворяет иск медиа-организации "Центр за честность в обществе" относительно обнародования документов Пентагона и Белого дома о приостановке военной помощи Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

"Федеральная судья распорядилась, чтобы Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление передали медиа-организации отчеты о приостановке администрацией Трампа военной помощи Украине", – отмечается в сообщении.

Речь идет о распоряжение окружной судьи Вашингтона Коллин Коллар-Котелли. Судья требует передать документы "Центра за честность в обществе" после того, как эта медиа-организация обратилась с запросом в суд на основании Закона о свободе информации.

"Запрошенные документы требуются с той целью, чтобы проинформировать общество о вопросах, которые вызывают чрезвычайный национальный интерес", – отметила Коллар-Котелли.

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В своем решении судья также отметила, что содержание запроса "тесно связано" с вопросами о том, задерживала ли администрация Трампа выплаты Украине с целью давления на правительство этой страны с требованием инициировать расследование против Байденов.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

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Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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