Американский учитель биологии установил новый мировой рекорд

Сегодня, 14:57

Преподаватель переплыл на веслах более 3 тысяч километров


Мировой рекорд установил американский учитель биологии. Брюс Карлсон переплыл Атлантику на веслах за 38 дней, 6 часов и 49 минут.

А это – более 3000 километров в отрытой воде.На пути из США в Европу – работал веслами по 6 часов. В одиночестве он пережил ураган, штормы, когда лодка переворачивалась, впрочем мужчина не прекратил путешествие.

"Мне очень повезло, меня поддерживали – друзья, семья, сообщество. Какие-то высшие силы". – отметил Карлсон.

Напомним, что украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. В воскресенье в финале соревнований в Риме Андрей показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу.

Также 10-летний американский пловец Кларк Кент побил рекорд своего соотечественника, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. На чемпионате в Калифорнии он проплыл дистанцию 100 м баттерфляем за 1.09,38, что более чем секунду быстрее рекорда Фелпса в этом возрасте, установленного на чемпионате в 1995 году.
США, рекорд, учитель, лодка
Источник:

"Сегодня"

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