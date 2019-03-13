Американское авиауправление пока не будет замораживать полеты Boeing 737

Ряд стран во всем мире ввели временные запреты на полеты этого типа Boeing 737 после крушения в Эфиопии

Фото: Pixabay

Американское авиауправление пока не будет замораживать полеты Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg 2019-03-13T01:41:00+02:00 США Ряд стран во всем мире ввели временные запреты на полеты этого типа Boeing 737 после крушения в Эфиопии

Федеральное авиационное управление сейчас не собирается отдавать распоряжение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8.

"Наша проверка не выявила каких-либо систематических проблем функционирования и не предоставляет основания для распоряжения о приостановке полетов, — говорится в заявлении управления".

Но если в ходе расследования, которое проводится из катастрофы Boeing 737 в Эфиопии, будут обнаружены какие-либо проблемы, связанные с пригодностью к эксплуатации данной модели, управление "незамедлительно предпримет надлежащие меры".

Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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