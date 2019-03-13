Американское авиауправление пока не будет замораживать полеты Boeing 737
Ряд стран во всем мире ввели временные запреты на полеты этого типа Boeing 737 после крушения в Эфиопии
Федеральное авиационное управление сейчас не собирается отдавать распоряжение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8.
"Наша проверка не выявила каких-либо систематических проблем функционирования и не предоставляет основания для распоряжения о приостановке полетов, — говорится в заявлении управления".
Но если в ходе расследования, которое проводится из катастрофы Boeing 737 в Эфиопии, будут обнаружены какие-либо проблемы, связанные с пригодностью к эксплуатации данной модели, управление "незамедлительно предпримет надлежащие меры".
Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.
Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.
10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.
Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.
Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.
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